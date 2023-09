Meloni incontra la mamma del musicista ucciso a Napoli | “Colpita dalla sua forza Ora una medaglia per il ragazzo”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Appena tre giorni fa, a ridosso del brutale omicidio di Giovanbattista Cutolo – il 24enneall’alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da un pub a– Giorgiaaveva telefonato alladel, Daniela Di Maggio. Nel corso di quel colloquio telefonico, riferito poi dal Corriere della sera e da Il Mattino, il premier aveva chiesto alla donna cosa potesse fare per lei. Oggi, dopo quella telefonata, c’è stato l’incontro a Palazzo Chigi. Un colloquio tra le due donne, che la Di Maggio ha preannunciato al termine del funerale del figlio, dicendo: «Andròpresidente del Consiglioperché lei mi è molto vicina, le istituzioni sono venute tutte. La morte innocente di Giovanbattista deve servire ...

La madre del 24enne oggi ha incontrato a Palazzo Chigi la premier Giorgia: 'Lei mi è molto vicina, le istituzioni sono venute tutte. La morte innocente di Giovanbattista deve servire al ...

Si è svolto a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e la mamma di Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso all'alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da ...