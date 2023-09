Meloni | il governo ci mette la faccia Stop alla delinquenza

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il giro di vite delcontro il dilagare dellae del disagio giovanile si concretizza nelle misure contenute nel cosiddetto Dl Caivano, approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Una serie di inasprimenti di sanzioni e di pene che dovrebbe fungere da deterrentecommissione di reati da parte delle fasce più giovani. Ma non solo. Il dl infatti si concentra anche su chi di quei ragazzi è responsabile. "Consideravo importante esserci - ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, arrivando di sorpresaconferenza stampa di presentazione del dl -, perché penso che le norme che abbiamo licenziato oggi siano materie molto importanti. Su alcune materie in passato lo Stato ha preferito occuparsi di altro, erano talmente complesse cherci la ...

Una specie di patto tra ufficiali golpisti decisi a spingere il generale nelle classifiche di Amazon, facendo leva sugli algoritmi di Bezos e soci per influenzare le politiche del. "I ...La premiersottolinea che questo lavoro di riqualificazione "durerà qualche anno, ma vedrà una presenza cadenzata del". Via libera del Consiglio dei Ministri anche al decreto legge Sud ...ha sottolineato che il lavoro per riqualificare Caivano "durerà qualche anno con una presenza cadenzata del. Ho detto ai ministri che ognuno di loro deve andare per portare i propri '...

Governo Giorgia Meloni, oggi in Consiglio dei ministri decreto su criminalità giovanile: cosa prevede Adnkronos

Il giro di vite del Governo contro il dilagare della delinquenza e del disagio ... "Consideravo importante esserci - ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando di sorpresa alla ...“Quelle risorse andrebbero in spese sulla sanità, sui redditi o le famiglie, avrebbero dato alla nostra economica un boost maggiore di quella misura”.