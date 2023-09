(Di giovedì 7 settembre 2023) "Qualsiasi cosadica vengo chiamata in causa: ma quale è il concetto didi? Un giornalista non dice in televisione quello che pensa la moglie, la mia idea didi...

Così Giorgiain conferenza stampa ha risposto sulla frase pronunciata dal compagno ...sia un consiglio che molti genitori darebbero ai propri figli, questo non da nessuna giustificazione ...Così Giorgiain conferenza stampa ha risposto sulla frase pronunciata dal compagno ...sia un consiglio che molti genitori darebbero ai propri figli, questo non da nessuna giustificazione ...Vi prego di non chiedermi conto di quello che dice Giambruno, non devo dirgli io cosa deve dire: ionella libertà di stampa". Giorgiain conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri ...

Meloni: credo in libertà stampa, non chiedetemi conto di Giambruno - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 7 set. (askanews) - "Qualsiasi cosa Giambruno dica vengo chiamata in causa: ma quale è il concetto di libertà di stampa Un giornalista ...Così Giorgia Meloni in conferenza stampa ha risposto sulla frase pronunciata dal compagno giornalista e che è stata oggetto di polemica politica."Purtroppo gli stupratori esistono e non bisogna mai ...