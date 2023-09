Meghan Markle | così l’ex marito Trevor Engelson si è preso la sua rivincita

Leggi su amica

(Di giovedì 7 settembre 2023)e il principe Harry. Dal 2018 a questa parte non esiste uno senza l’altra. Sempre insieme, inseparabili. Nella vita privata e in quella pubblica. Ma per la duchessa del Sussex, prima di incontrare il figlio di re Carlo, c’è stato un uomo altrettanto importante. Quell’uomo è, il suo primo. I due si incontrarono nel 2004 per poi sposarsi sette anni più tardi. Nel 2013 il divorzio. La prima vita diDisi è cominciato a parlare nel 2017 quando la relazione tra i Sussex è stata ufficializzata. I media passarono in rassegna gli ex della duchessa e, ovviamente, tra questi non ...