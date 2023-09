Medvedev rispetta il pronostico e batte l’amico Rublev | va in semifinale

(Di giovedì 7 settembre 2023) Completato il quadro delle semifinali dell’ultimo slam del 2023: il vincitore dell’Us Open 2021 si conferma sul cemento, Andrej si ferma ancora una volta ai quarti Dopo i primi due incontri validi per i quarti di finale della parte bassa del tabellone disputati l’altro ieri che hanno visto le vittorie di Novak Djokovic (3-0 contro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

PUBBLICO, agli Us Open 2019, contro Feliciano Lopez, strappò rabbioso un asciugamani a un ... C'è una regola, va rispettata, e se qualcuno del pubblico esagera, se nonil gioco e fa ...PUBBLICO, agli Us Open 2019, contro Feliciano Lopez, strappò rabbioso un asciugamani a un ... C'è una regola, va rispettata, e se qualcuno del pubblico esagera, se nonil gioco e fa ...

Medvedev-Rublev, amici contro: sono strani questi russi… SuperTennis

Completato il quadro delle semifinali dell’ultimo slam del 2023: il vincitore dell’Us Open 2021 si conferma sul cemento, Andrej si ferma ancora una volta ai quarti Dopo i primi due incontri validi per ...US Open, si concludono i quarti: oltre al derby russo c'è l'interessante sfida tra Alcaraz e Zverev. Match alla portata per la Sabalenka.