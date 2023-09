Medvedev e il caldo insopportabile agli Us Open | «Un giorno un tennista morirà | vedrete»

(Di giovedì 7 settembre 2023) «Unun giocatoresul campo,». Sono le parole, si spera non profetiche, di DaniilcheUsha battuto il connazionale Rublev e si è qualificato per le semifinali del torneo. Medved ha chiamato due volte il medico, diceva di “non riuscire a vedere la palla”. Si è giocato a 33 gradi e con un tasso di umidità del 43 per cento che davano – scrive il Times – una sensazione reale di 37 gradi centigradi sul campo. Scrive il Times che Gli Ushanno introdotto una regola che consente di chiudere parzialmente il tetto dello stadio per un’ombra extra quando la temperature reale supera i 30 gradi. Ma questo non ha raffreddato l’aria abbastanza a sufficienza perche nel corso del match si è rivolto verso una ...

, che ha avuto bisogno dell'inalatore in due occasioni, nel corso del terzo set si è trascinato davanti ad una telecamera: "Non potete immaginare... Un giocatore morirà e voi lo vedrete...", ...Oppure, abbiamo un tennista come Yibing Wu che è svenuto a Washington, forse a causa del" , si è sfogatoin conferenza stampa. "Non so cosa possiamo fare. Probabilmente non possiamo ...Invece, nel catino rovente dell'Arthur Ashe Stadium dove ile l'umidità hanno fatto sbottare oggi Daniil("prima o poi qualcuno di noi ci rimarrà secco, così capiranno"), la tremenda ...

Us Open nella fase calda, temperature sopra i 32 grandi. Medvedev: “Si può morire” la Repubblica

Il russo vince la sfida con il connazionale Rublev nei quarti: "Siamo distrutti" ...Durante Keys-Vondrousova dei quarti agli US Open un tifoso è stato colpito da un malore. La tennista americana protagonista di un bel gesto: ha dato asciugamani e una bottiglietta d’acqua.