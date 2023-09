Mediobanca | sostiene le donne rifugiate e richiedenti asilo con Unhcr

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Milano, 7 set. (Adnkronos) - Il gruppoavvia la collaborazione con l', l'agenzia Onu per i rifugiati, sostenendo un programma integrato di protezione dellea rischio di violenza di genere in Italia. L'obiettivo primario è di garantire a tutte le persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere un accesso sicuro e tempestivo ai servizi sanitari e psicologici, oltre al supporto legale e al successivo sostegno per l'accesso al mercato del lavoro. L'ha stimato che a fine 2022 in Italia fossero circa 400.000 le persone sotto il proprio mandato. Tra loro le persone giunte nel nostro Paese dopo essere fuggite dalla guerra in Ucraina erano complessivamente oltre 173.000 e in maggioranza...