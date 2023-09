Medaglia d' oro al valore La promessa del Premier alla mamma di Giovanbattista Cutolo

AGI/Vista - "Per Giovanbattista Cutolo che muore in quel modo incredibile, nel tentativo di sedare una rissa, come governo intendiamo proporre lad'al valore civile. E' una delle richieste che la mamma ha fatto e la considero assolutamente doverosa". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo l'incontro con la madre del ...La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Daniela Di Maggio , la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli la scorsa settimana da un 17enne per una banale lite per un ...Noi intendiamo proporre per il ragazzo lad'al valore civile'. Segui ilfogliettone.it su facebook

La mamma coraggio di Napoli non si ferma. Pronta a smuovere le montagne, a trasformare il suo dolore indicibile, in una battaglia civile. (ANSA) ...Non poteva cominciare meglio di così la spedizione italiana ai Campionati Europei Junior 2023 di judo, in corso di svolgimento a Den Haag (L'Aia). La giornata inaugurale della rassegna continentale gi ...