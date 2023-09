Mauro esclusivo sulla Juve | ' Allegri ha la rosa per provare a vincere'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Appena due volti nuovi, Weah e Cambiaso , oltre al vantaggio di non giocare le coppe europee rispetto alla concorrenza e alla macchia con il Bologna che ha sporcato l'inizio del campionato. Presente e ...

Un parere diverso da quello dell' ex Massimo, pronto a dare fiducia ai bianconeri in chiave campionato.... curata dall'immunologoMinelli della Fondazione per la Medicina Personalizzata e condivisa da ADN Kronos Salute, si argomenterà sul recente annuncio di unprodotto bioterapeutico ...Ad annunciarlo è il sindacoSclavi che, grazie al lavoro certosino dei due componenti del suo ... "È stato un compito gravoso e molto impegnativo che ho svolto nell'interesse della ...

ESCLUSIVO: Dentro la cabina di commento Sky con Guido Meda e ... MOW

che lo stesso tecnico nella rincorsa allo scudetto ha messo in seconda fila rispetto a Inter, Milan e Napoli. Un parere diverso da quello dell’ex Massimo Mauro, pronto a dare fiducia ai bianconeri in ...Massimo Mauro al Corsport: "«L’Inter è un gradino sopra tutte ma con questa rosa Max ha il dovere di provare a vincere.L’Inter la metterei un gradino sopra ...