(Di giovedì 7 settembre 2023)è attualmente uno dei wrestler più rinomati nel circuito indipendente, grazie anche al suo passato in WWE come Zack Ryder.con il, hato una provocazione nei confronti di Jon, accusandolo di evitare un possibile scontro con lui.ha sottolineato il fatto che non ha ancora avuto l’opportunità di una rivincita per il titolo mondiale GCW, persa contronel 2021, quando quest’ultimo fece una sorprendente apparizione e conquistò il titolo.“Mi sta evitando… non solo non ho avuto un match conin GCW, ma non ho nemmeno ottenuto una rivincita per il mio titolo GCW dopo aver perso contro,” ha ...

Matt Cardona lancia una sfida a Jon Moxley durante un'intervista con il Battleground Podcast

AEW star Jon Moxley was recently called out by former WWE Intercontinental Champion Matt Cardona, as Moxley was the man who beat him in GCW in 2021.