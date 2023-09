Mascara non ha dubbi | “Date tempo a Garcia | non è uno sprovveduto Vi dico una cosa su Raspadori”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’ex attaccante del Napoli Giuseppedifende il tecnicoe parla di, osannando le qualità di Kvaratskhelia e Osimhen. CALCIO NAPOLI. L’ex attaccante del Napoli Giuseppeè intervenuto alla trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show, parlando della squadra di, finito nel mirino delle critiche dopo la sconfitta con la Lazio.però difende il tecnico francese: “Bisogna dare, non è uno“. “è un allenatore esperto, non va giudicato solo per l’ultima partita persa. Merita, conosce bene l’ambiente del Napoli e sono sicuro che presto la squadra tornerà a girare come all’inizio della stagione” ha dichiarato ...