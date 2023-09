Martedì da leoni | ma qualcuno si farà male

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Fagnani, Gentili, De Girolamo E’ tempo di partenze in tv e tre prime serate, e prime donne, tra le più attese in stagione si ritrovano a debuttare la stessa sera. Vi anticipiamo che3 ottobre ripartirà su Rai 2 Francesca Fagnani con Belve, Veronica Gentili darà il via alla sua avventura su Italia 1 al timone de Le Iene e Nunzia De Girolamo proverà a far dimenticare Bianca Berlinguer con il nuovo talk di Rai 3 Avanti Popolo. Una serata alquanto affollata, in cui la “belva” Fagnani si ritrova a partire dopo lo slittamento di una settimana del programma a causa della decisione di Rai 2 di trasmettere il concerto Una Nessuna Centomila in Arena, in diretta da Verona, evento che si rinnova per il secondo anno, contro la violenza sulle donne. Da qui la decisione di posticipare di una settimana il nuovo ciclo di puntate in prime time di Belve (alla prima, tra gli ...