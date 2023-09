Marsala | donna di 39 anni uccisa dall’ex compagno con un colpo di fucile Poi lui si è tolto la vita

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe attirato lain campagna, in contrada Ferla, trae Mazara del Vallo, per un incontro "chiarificatore". Qui le ha sparato almeno tre colpi ...... in contrada Farla al confine tra Mazara e, e l'ha uccisa con tre colpi d'arma da fuoco. ... e si è tolto la vita, ancora con l'arma usata per uccidere la. A trovare il corpo sono stati ...E' Marisa Leo lavittima dell'ennesimo femminicidio in provincia di Trapani. E' stata uccisa dall'ex compagno, ... = '1694074664' AND banner_sld = '' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1')...

Omicidio a Marsala, uccide l’ex compagna di 39 anni e poi si toglie la vita Corriere della Sera

Marisa Leo curava il marketing e comunicazione per Colomba Bianca, una delle principali cantine della Sicilia occidentale ...Marisa Leo aveva 39 anni. A premere il grilletto contro di lei il suo ex compagno, Angelo Reina, 42 anni, che poi si è tolto la vita.