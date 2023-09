(Di giovedì 7 settembre 2023) Marcnon stabilirà i suoi piani per il 2024 in base al prototipo che proverà lunedì prossimo a Misano, nei test ufficiali dellaGP, ha dichiarato il pilota della Honda Repsol in un'...

Marcnon stabilirà i suoi piani per il 2024 in base al prototipo che proverà lunedì prossimo a Misano, nei test ufficiali della MotoGP, ha dichiarato il pilota della Honda Repsol in un'intervista ...Ho lottato un po' con, sono stato abbastanza veloce: posso ritenermi soddisfatto'. Sulle voci di mercato: ' Esserealla miglior moto della categoria mi fa molto piacere - ammette - ...Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha poia bordo pista finendo la benzina e ...SFORTUNATO Gli altri qualificati al settore decisivo della qualifica sono Brad Binder (KTM), Johann ...

Marquez "io accostato a tante moto, qualcuno ci azzeccherà no ... Agenzia ANSA

Marc Marquez non stabilirà i suoi piani per il 2024 in base al prototipo che proverà lunedì prossimo a Misano, nei test ufficiali della MotoGP, ha dichiarato il pilota della Honda Repsol in un'intervi ...“La bestia che c’è in me è stata frenata a suon di colpi”, così Marc Marquez ha parlato della sua situazione ... con il nome dell’otto volte iridata che è stato più volte accostato alla KTM e alla ...