Marisa Leo | uccisa dall’ex Sui social scriveva | “Grazie alle donne che mi ispirano ogni giorno”

(Di giovedì 7 settembre 2023)Leo, 39 anni,dal suo ex compagno Angelo Reina, aveva denunciato, nel 2020, il suo assassino per stalking. L’ennesimo femminicidio, quindi, che poteva essere evitato. Quello avvenuto in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo, è un caso di omicidio-suicidio. L’uomo, un imprenditore 42enne originario di Valderice ha ucciso la ex compagna, di Salemi, che era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca, e poi si è tolto la vita. I due erano genitori di una bimba. La vittima di femminicidio ad opera dell’ex convivente, in una immagine che la ritrae con la sua bambina, in una foto tratta da FacebookL’ultimo incontro che sfocia in tragedia I rapporti, tra i due, erano deteriorati da tempo e non vivevano più insieme. Reina aveva attirato a vittima nelle campagne di contrada Ferla, chiedendo di incontrarla per ...

