Marisa Leo | uccisa dall' ex compagno che poi si suicida | aveva 39 anni e una figlia piccola

AGI - Omicidio - suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la ex compagna di Salemi,, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara, e poi si è tolto la vita. Lo conferma ad AGI la questura di Trapani. I due erano genitori di una bimba. L'...... Drammatico) in onda alle 21.25 su Cielo , un film di Laurie Collyer, con Melissa, Tessa ... un film di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt,Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren ...... 1973, col., dur., 104') Regia: Liliana Cavani Con : Lajos Balázsovits; Paolo Bonacelli;... mentre sua moglie va in cerca di soccorsi, il giovane allievo- che ha tradotto il testo di ...

Mazara, uccide l’ex compagna a fucilate e si toglie la vita Livesicilia.it

Omicidio-suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, Angelo Reina, ha ucciso la ex compagna di Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e ...Ha ucciso la sua ex compagna con tre colpi di pistola e poi si è tolto la vita. L'omicidio è avvenuto tra Marsala e Mazara del Vallo.