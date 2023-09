Marisa Leo | uccisa a colpi di fucile dall' ex compagno Angelo Reina che poi si suicida | insieme avevano avuto una figlia

La donna si chiamava, originaria di Salemi, aveva 39 anni e curava il marketing per un'azienda vinicola e aveva una bambina piccola, 4 anni, che aveva avuto dall'uomo che l'ha uccisa: ...Trapani, non c'è tregua ai femminicidi: uccide la ex a colpi di pistola poi si toglie la vita (Articolo in fase di aggiornamento...) Omicidio - suicidio nel trapanese. La vittima è, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno Angelo Reina, 42 anni. La coppia aveva una bimba ancora piccola. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe attirato la donna, che era responsabile ...Angelo Reina, 42 anni, imprenditore di Valderice, provincia di Trapani, si è presentato all'appuntamento con un'arma e ha ucciso l'ex compagna,, di tre anni più giovane e da cui aveva ...

La coppia aveva una bimba piccola. L'uomo avrebbe attirato la donna per un incontro "chiarificatore" e le avrebbe sparato tre colpi. Ha ucciso la ex compagna e poi si è suicidato: la trappola tesa a Marisa Leo nell'azienda di famiglia, poi i 3 colpi di pistola e la fuga finita con il suicidio.