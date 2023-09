Marisa Leo è l’ennesima vittima di femminicidio Il video che girò | incinta | contro la violenza

(Di giovedì 7 settembre 2023) È stata uccisa dall’ex compagnoLeo, donna di 39 anni di Marsala, in provincia di Trapani. Angelo Reina, questo il nome dell’omicida, le aveva chiesto di incontrarsi per un ultimo inchiarificatore ieri, 6 settembre 2023. Dopo averla uccisa con tre colpi di fucile, si è allontanato in macchina, per poi togliersi la vita all’altezza di Castellammare del Golfo.Leo, che lavorava come responsabile del marketing nel settore vitivinicolo, aveva una figlia di tre anni con Reina, motivo per il quale aveva mantenuto rapporti con l’uomo, nonostante la fine della loro relazione. Ed è proprio questa la scusa che l’imprenditore, 42 anni, ha utilizzato per attirarla all’ina contrada Ferla, nell’azienda di famiglia. Vi ...

, uccisa a colpi di fucile dall'ex compagno, nel 2019 aveva partecipato alla campagna ' Tu non sei sola ' dell'associazione ' Le Donne del Vino '. Ecco il filmato del 2019 in cui la donna è ...Quel video disulle donne: "La parità con l'uom[...] In un triste episodio di cronaca avvenuto a Salemi, in provincia di Trapani,, t [...] "Chi desidera offrire un aiuto economico, ...Era anche una donna coraggiosa, che non aveva paura di essere parte attiva della comunità e della lotta per la libertà delle donne e per la loro tutela. Commuovono le parole dell'architetto ...

Femminicidio a Trapani: così Angelo Reina ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo e poi si è tolto la vita Open

Roberta Urso: «Eravamo in una call per programmare un evento proprio contro la violenza sulle donne, poi lui l’ha chiamata» ...Marisa Leo guardava con speranza al futuro delle donne. Dalle sue pagine social emerge tutta la passione e la determinazione con cui si batteva per i diritti di tutte coloro che, ogni giorno, si ...