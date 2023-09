Marisa Leo è l’ennesima vittima di femmincidio Il video che girò | incinta | contro la violenza

(Di giovedì 7 settembre 2023) È stata uccisa dall’ex compagnoLeo, donna di 39 anni di Marsala, in provincia di Trapani. Angelo Reina, questo il nome dell’omicida, le aveva chiesto di incontrarsi per un ultimo inchiarificatore ieri, 6 settembre 2023. Dopo averla uccisa con tre colpi di fucile, si è allontanato in macchina, per poi togliersi la vita all’altezza di Castellammare del Golfo.Leo, che lavorava come responsabile del marketing nel settore vitivinicolo, aveva una figlia di tre anni con Reina, motivo per il quale aveva mantenuto rapporti con l’uomo, nonostante la fine della loro relazione. Ed è proprio questa la scusa che l’imprenditore, 42 anni, ha utilizzato per attirarla all’ina contrada Ferla, nell’azienda di famiglia. Vi ...

Sono le parole di, uccisa a 39 anni dall'ex compagno in Contrada Inchiapparo tra Mazara del Vallo e Marsala, nel Trapanese, affidate a un post dedicato alla lotta contro la violenza sulle ...Sta scuotendo la comunità il femminicidio di, uccisa da Angelo Reina, 42 anni, suo ex compagno, originario di Valderice, con colpi di arma da fuoco. Dopo aver sparato alla ex 39enne, originaria di Salemi e dipendente di una cantina di ...Fotogallery - Chi era, uccisa dall'ex 07/09/23 Fotogallery - Roma, pedoni travolti e uccisi 07/09/23 Fotogallery - Blitz contro la criminalità a Roma e Napoli: 800 uomini in azione 06/09/...

Femminicidio a Trapani: così Angelo Reina ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo e poi si è tolto la vita Open

Tragedia consumata ieri nel tardo pomeriggio, un omicidio-suicidio avvenuto nei pressi dell'azienda agricola di famiglia in contrada Ferla, fra Mazara e Marsala ..."Tu cadi e ti rialzi, piangi ma non molli. Non sei sola". Sono le parole che Marisa Leo, la vittima del femminicidio di Marsala, affidava nel 2019 ai social in un messaggio contro la violenza sulle ...