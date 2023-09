Mario Sechi è il nuovo direttore di Libero | Capezzone arriva nel ruolo di collega editoriale Vittorio Feltri e Alessandro Sallusti diventano direttori editoriale e responsabile de il Giornale

(Di giovedì 7 settembre 2023)è ildi. A comunicarlo è la societàstessa, aggiungendo Danieleneldi. Non solo, nella testata entrano quattro nuove firme: Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri e Marco Patricelli. «è un cantiere aperto, l’Editore ringraziaper gli eccellenti risultati raggiunti – recita il comunicato – per la loro voce libera e controcorrente, e augura buon lavoro alla nuova direzione». E i precedenti vertici? ...

... arriva l'ufficialità del cambio della guardia alle direzioni delle testate degli Angelucci: Alessandro Sallusti (ex direttore di Libero) passa al Giornale ,(ex braccio destro della ...è il nuovo direttore responsabile di Libero. Ma non è la sola novità per il quotidiano che infatti nomina Daniele Capezzone come nuovo direttore editoriale. Inoltre nel team degli ...è il nuovo direttore responsabile di Libero . A comunicarlo è la società editoriale stessa, aggiungendo Daniele Capezzone nel ruolo di direttore editoriale. Non solo, nella testata entrano ...

Mario Sechi è il nuovo direttore di Libero, Capezzone arriva nel ... Open

Era nell’aria da tempo, dopo l’esperienza fallimentare da portavoce della premier Giorgia Meloni. Mario Sechi ha fatto retromarcia, lasciando il posto da ufficio stampa e tornando a fare il ...(Adnkronos) – Mario Sechi è il nuovo direttore responsabile di Libero. Ma non è la sola novità per il quotidiano che infatti nomina Daniele Capezzone come nuovo direttore editoriale. Inoltre nel team ...