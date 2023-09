Mara Venier insultata per aver difeso Belen | scoppia bufera sul web

(Di giovedì 7 settembre 2023) In questi giorniRodriguez ed Elio Lorenzoni hanno ufficializzato la loro storia d'amore. La rapidità con cui la showgirl abbia cambiato uomo ha lasciato un po' tutti i fan interdetti, sta di fatto che numerosi sono i commenti degli utenti del web sulla faccenda. Sulla questione ha deciso di intervenire anche, che è molto legata alla Rodriguez. La padrona di casa di Domenica In ha deciso di commentare al di sotto di un post pubblicato damostrando tutta la sua approvazione per la nuova relazione della showgirl con l'imprenditore bresciano. Il commento della conduttrice, però, è sembrato a molti decisamente inappropriato, specie per una donna della sua età e maturità e soprattutto per l'amicizia con Stefano De Martino.scatena il panico con un ...

C'è una grande attesa tra i telespettatori italiani per il ritorno in televisione di, la zia più amata d'Italia, con la sua trasmissione domenicale Domenica In , che andrà in onda su Rai1 a partire dalla prossima domenica, il 17 settembre. Tuttavia, questa voltanon ...Nel pomeriggio domenicale, oltre a Domenica in con, che sarà presentato la prossima settimana, torna Francesca Fialdini con il suo Da noi... a ruota libera . Su Rai2, ricorda Mellone, ...Tra importanti novità e interviste esclusive, l'unica vera certezza è la presenza come conduttrice di, protagonista anche del promo attualmente in onda diventato virale in pochissimo ...

Mara Venier, frecciatina su Domenica In: "Dovevo andare in pensione..." Libero Magazine

La conduttrice veneta protagonista di un episodio che riguarda Belen Rodriguez C'è una grande attesa tra i telespettatori italiani per il ritorno in ...Preceduti da un’intervista a Mara Venier e seguiti dal dialogo con Liliana Segre e il figlio Luciano Belli Paci. E dalla conversazione dello stesso Fontana con Silvana Sciarra, presidente della Corte ...