Manzi PD | “La povertà educativa non si può ridurre brandendo la minaccia di sanzioni più severe”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’abbandono precoce del percorso scolastico e larappresentano due temi cruciali nel panorama scolastico. Questi argomenti non possono e non devono essere ridotti ad un semplice discorso sanzionatorio. L'articolo .

...precoce del percorso scolastico e laeducativa sono temi troppo delicati ed importanti per essere affrontati solo con una prospettiva ed un'ottica sanzionatoria'. Lo ha detto Irene, ...La responsabile Istruzione del Pd, Irene, in un intervento sul quotidiano Domani ha parlato dei recenti fatti di Caivano e delle ... dove lo Stato spesso è assente, laeconomica e il ......Partito democratico e un appello al ministro Valditara Pubblichiamo un contributo di Irene, ... dove lo stato spesso è assente, laeconomica e il degrado urbano la fanno da padroni e non ...