Manovra | Paglia Avs | ' sanità pubblica è bene più prezioso che ha Italia e va a pezzi'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Laè ilpiùdel nostro Paese e sta andando a, come sa chiunque abbia la necessità di una visita specialistica, di una tac, persino di una ricetta. Riportare la spesa almeno al 7% del Pil dovrebbe essere un impegno unanime della politica". Lo afferma il responsabile economia di Sinistrana, Giovanni. "Invece il governo della destra che fa? - conclude l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - Parla di baby gang e intanto taglia e privatizza".

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "La sanità pubblica è il bene più prezioso del nostro Paese e sta andando a pezzi, come sa chiunque abbia la necessità di una visita specialistica, di una tac, persino di un ...