Manovra | Meloni indica la linea | le priorità del governo

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il vertice di centrodestra è servito al premierperre la strada da seguire in vista della. Assente il ministro Giorgetti. In attesa del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, nella serata di ieri a Palazzo Chigi è andato in scena un altro appuntamento sicuramente importante per il: un vertice di centrodestra per discutere sulla. Il premier, come ribadito da Il Messaggero, in questa riunione ha ribadito lache bisognerà tenere nella prossima legge di Bilancio. Ledecise dalin ottica– Notizie.com – © AnsaL’obiettivo di questoresta quello di aiutare il più possibile gli italiani e per farlo il premier ha ...