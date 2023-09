Manovra Meloni | fondi pochi concentrati su salari | sanità | famiglie e pensioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le risorse dellasaranno concentrate su. Ci sarà spazio per confermare il taglio del cuneo ma non sarà questa lacon cui realizzare tutte le promesse elettorali. La presidente del Consiglio Giorgiaha riunito ieri la sua maggioranza a Palazzo Chigi per fare un bagno di realtà. Presenti anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Assente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti perché – è la spiegazione data – non si parlava solo di, ma in generale di tutti i prossimi provvedimenti che arriveranno da qui alla fine dell’anno alle Camere.”Si preannuncia – spiegano fonti ...