Manovra | De Cristofaro Avs | ' dopo primo anno governo Meloni | Italia peggiorata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "E' passato undie la condizione dell'e deglini è. Alta inflazione e prezzi alle stelle, aumento di gas, elettricità e benzina, ritardi nel Pnrr, condoni a gogò, no al salario minimo, sono alcuni esempi del lascito di questodidelle destre.le mirabolanti promesse della campagna elettorale,e la destra disi scontrano con la realtà e trovare le risorse per mantenere fede alle promesse fatte è difficile. E allora ecco che ritirano fuori la sempre eterna, e sempre utile nei momenti di crisi, austerità. Quindi freno all'indicizzazione delle pensioni, riduzione degli stanziamenti per la sanità, taglio ...