Manovra | Cottarelli | “Quoziente familiare sfavorisce donna | meglio aumentare l’assegno per i figli”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – “Ilviene presentato come qualcosa che aiuta le famiglie con tanti, ma questo può essere ottenuto anche aumentandoper i”. Così risponde all’Adnkronos l’economista Carlo, che lo scorso maggio ha annunciato le sue dimissioni da senatore Pd, sull’intenzione di Fratelli d’Italia a puntare inalper applicare le imposte all’intero redditoe non a quello dei singoli componenti. Un’operazione a rischio, ammonisce l’economista, ex direttore esecutivo dell’Fmi, già Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, nominato dal governo Letta, in quanto “il...

Ladei biancorossi è un po' troppo lenta e oggi non ci sono degli squilli individuali che ... Cassano 6.5, Baldaro 6 (45' st Colombo sv), Beneacquista 6,6, Bernacchi 6.5, Mandelli 6 ...ROMA " "Al massimo si faranno operazioni limitate, che potranno garantire entrate una tantum per fare altre statalizzazioni, non di certo finanziare la". È Carlo, economista ed ex senatore , a ridimensionare le promesse del governo.... Antonio Tajani , arrivando al Meeting di Rimini, che punta a risolvere il nodo risorse in... non come quella indicata a suo tempo da". Affermazioni che hanno trovato la dura ...

Manovra, Cottarelli: "Quoziente familiare sfavorisce donna, meglio ... Adnkronos

'Il Quoziente familiare viene presentato come qualcosa che aiuta le famiglie con tanti figli, ma questo può essere ottenuto anche aumentando l'assegno per i figli'. Così risponde all'Adnkronos l'econo ...Le spese impreviste per i bonus edilizi aprono una crepa nei conti pubblici e sballano i conti della manovra. Il ministro nervoso a Cernobbio, la premier ...