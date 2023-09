Manovra | Calenda “La priorità è la sanità”

(Di giovedì 7 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Lasullaoggi è la. Ci sono 2 milioni di prestazioni urgenti che non si riescono a fare: su questo lo stato deve garantire attraverso un'assicurazione che se il servizio sanitario nazionale non riesce a farle in tempi brevi, i cittadini possono farlo dove credono e vengono rimborsati. Per questo servono 2 miliardi. Altri 8 miliardi devono essere messi sul rafforzamento del personale sanitario. Al governo diciamo: anche a costo di non confermare il taglio del cuneo fiscale, mettete a posto la”. Lo ho detto il leader di Azione Carloin un'intervista a “Radio anch'io”. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

"Penso sia uno dei temi su cui lavorare con gli altri e ho apprezzato che anchein questo ... durante la riunione dei deputati in Sala Berlinguer, alla Camera: "Arriviamo allapiù ...Invece di attaccare Gentiloni Salvini e il governo Meloni ci rispondano e ci dicano quale... Anche per il leader di Azione Carlo"a differenza di Salvini, Gentiloni è una persona seria, ...Invece di attaccare Gentiloni Salvini e il governo Meloni ci rispondano e ci dicano quale... Anche per il leader di Azione Carlo"a differenza di Salvini, Gentiloni è una persona seria, ...

**Manovra: Calenda, 'presto incontro con opposizioni, lavoro comune su sanità'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Dove il ministro della Giustizia, più criticato nonostante la sua ampia maggioranza, ha incassato il pieno appoggio di Azione e del suo leader Carlo Calenda non solo al suo ... ma anche sulla prossima ...AGI - Lo schema che ha in mente la segretaria del partito democratico è quello già visto con il salario minimo: mettere le opposizioni intorno a un tavolo su un tema condiviso come quello della difesa ...