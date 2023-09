Manovra | allarme per i medici Servono 4 mld ma le casse sono vuote

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il governo è alla disperata ricerca di fondi per finanziare la, servirebbero almeno 40 miliardi per tenere fede a tutte le promesse fatte in campagna elettorale, ma la realtà sotto gli occhi della premier Meloni è ben diversa. Per ora nella disponibilità del Tesoro cisolo 8,5 mld, una cifra modesta rispetto ai desiderata. Tra le varie voci di spesa critiche e a rischio c'è quella relativa alla Sanità.e infermierisul piede di guerra perché il contratto collettivo è scaduto da due anni e avevano ricevuto rassicurazioni per questa Legge di Bilancio. Le trattative per il contratto scaduto - si legge su Il Sole 24 Ore -ripartite dopo la pausa estiva e si potrebbero tradurre in aumenti fino a 190 euro al mese in busta paga. Segui su affaritaliani.it

