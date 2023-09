Manfredonia | colpo di scena | due consiglieri comunali ritirano le dimissioni Resta in carica il sindaco dimissionario Situazione di caos

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tre sere fa quattordici, dal notaio, depositarono le firme per le. Ora duehanno ritirato le loro firme e così il consiglio comunale dinon si scioglie.dunque inGianni Rotice,a sua voltache ha meno di tre settimane per ritirare le sueo renderle definitive e così sarebbero realmente elezioni anticipate. (foto: tratta da profilo facebook di Sonia Fresca) L'articolodi, duelein ...

Messosi in luce giovanissimo nella massima categoria abruzzese con la Rosetana, Palena è successivamente passato alin serie D prima dell'approdo al Lauretum, dove ha disputato tre tornei ...I tricolori di Mircodovranno per confrontarsi con avversarie che di dilettantistico hanno ... Casarano, Citta' di Fasano, Citta' di Gallipoli, Fidelis Andria, Gelbison, Gravina,, ...La celebrazione della storia diparte da noi! Per tal motivo abbiamo scelto, per le ... biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un de' cigli unavea diviso..". Le sculture sono ...

Caos politico a Manfredonia, colpo di scena: due consiglieri ... L'Attacco

Il segretario cittadino del Pd la definisce una "situazione surreale" e spiega perché le firme non erano state protocollate ...Ennesimo colpo di scena a Manfredonia. Secondo le ultime informazioni due consiglieri avrebbero ritirato le loro dimissioni, tra cui proprio il capogruppo ...