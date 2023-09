Manchester United | Sancho può partire | ci prova l’Al Ettifaq

Una vecchia gloria della Premier League che ne chiama una... mancata. Il calciomercato dell' Arabia Saudita volge al termine, ma come nelle migliori tradizioni non può mancare il colpo a sorpresa. ...... che dopo essere andati in vantaggio con McGinn, hanno dilagato nel finale grazie ad una doppietta del centrocampista delMcTominay. Come vedere Cipro - Scozia in diretta tv e in ...La Fiorentina nelle ultime ore di mercato appena trascorso ha chiuso il colpo Maxime Lopez dal Sassuolo, sostituendo Amrabat volato in Inghilterra al. Nella giornata di oggi, il centrocampista ex Marsiglia ha parlato sui canali sociali viola, sottolineando la sua voglia di fare bene. Le parole di Maxime Lopez: ' Abbiamo grandi ...

Tensione per il Manchester United nelle ultime ore, con il caso Antony che preoccupa: attenzione al rapporto tra Sancho ed il tecnico ten Hag ...Se segui il mondo del calcio, saprai che il Manchester United una volta grande ora è quasi uno zimbello quando si guarda ai migliori club del mondo. La squadra ha costantemente a che fare con problemi ...