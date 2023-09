Manchester United | Amrabata è arrivato infortunato | la sua condizione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023) In Inghilterra si interrogano sulle condizioni di Sofiane Amrabat,nell’ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina alIn Inghilterra si interrogano sulle condizioni di Sofiane Amrabat,nell’ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina al. Secondo quanto riportato da The Athletic l’ex giocatore della Fiorentina sarebbe, portandosi appresso, secondo la stampa inglese, i postumi di un problema alla parte dorsale rimediato durante i Mondiali in Qatar. Tutto questo comunque, dopo un momento di riflessione in casa, non ha fatto saltare l’affare.