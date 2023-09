Mancano 80 milioni | caos nel Napoli di De Laurentiis

Tra settembre e novembre, le assunzioni previste superano di poco 1,4, in aumento dell'1,9% ...operai specializzati (il 64,2% delle entrate è difficile da reperire), i conduttori di ...Le città nelle qualipiù artigiani A livello nazionale le città nelle quali si registra le ... pari al 21,1% dei corrispondenti circa 9di addetti di 26 paesi Ue per cui sono ...Un gruppo di manager che fa parte dell'élite della regione californiana ha già speso 800di ... Come nei casi precedenti, nonpolemiche e discussioni sull'utilità di una nuova città ...

Calabria, futuro incerto per 4mila tirocinanti: per la proroga mancano 30 milioni Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Precipita nel caos il Napoli di Aurelio De Laurentiis: mancano 80 milioni di euro. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo Rischia di lasciare strascichi lo stop casalingo del Napoli contro la Lazio ...I dati sono stati resi noti da Unioncamere. Le imprese dichiarano difficoltà di reperimento per oltre 252mila assunzioni a settembre ...