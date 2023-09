Malinovskyi | «Gasperini? Duro | ma grazie a lui l’Atalanta è arrivata in Champions»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le dichiarazioni dell’ex trequartista delRuslannei confronti di Gian Pierodopo le ultime polemiche Ai microfoni di Sky Sport, l’ex trequartista delRuslanha voluto parlare di Gian Pierodopo le ultime polemiche.SU– «Nonostante sia un mister molto, con lui abbiamo raggiunto 3 volte lae altre 3 l’Europa League. Se vuoi essere una grande squadra, ma non hai un blocco da 300 milioni, devi essere pronto fisicamente più degli altri per giocare alla pari».

Commenta per primo Ruslanha parlato in un'intervista a Sky Sport , facendo riferimento alle parole di Joakim ...alcune dichiarazioni a proposito della disciplina impartita danell'...... Gilardino ARBITRO: Chiffi MARCATORI: 45'+4 st Radonjic (T) AMMONITI: Badelj (G),(G), ... All.:MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì (21 st A. Carboni), Caldirola; ...Ruslanè uno dei colpi di mercato della nuova dirigenza rossoblù. Il centrocampista ucraino ha esordito a Roma contro la Lazio contribuendo alla prima vittoria. Contro la Lazio subito in campo e ...

Malinovskyi: "Gasp duro, ma per raggiungere le grandi devi esserlo" Fantacalcio ®

«Duro ma abbiamo raggiunto tre volte l’Europa league e tre volte la Champions». Ai microfoni di Sky Sport, Ruslan Malinovskyi ha parlato di Gasperini e del Genoa. Riguardo a quanto affermato da Maehle ...Il trequartista del Genoa ha preso le difesa dell'allenatore dell'Atalanta dopo le dure dichiarazioni di Maehle ...