Malagò sul caso Egonu | «Sto col presidente federale Giuseppe Manfredi»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il numero uno del Coni, Giovanni, interviene suldella rinuncia di Paolaalla Nazionale «Io sono dalla parte del. Ad horas comincia il torneo e dobbiamo concentrarci su questo» La delusione degli Europei? «La sconfitta con l’Olanda per il terzo posto credo sia figlia della semifinale perduta. La Turchia è una delle squadre più forti del mondo e chi ha visto la partita sa che con due o tre palloni messi a terra il destino di quella partita sarebbe cambiato» La priorità al momento resta il Preolimpico «Dopo il Preolimpico ci sarà tempo per qualche riflessione insieme, in un senso o nell’altro, anche con il Comitato Olimpico» Positivo il Mondiale del basket «Il grande passivo con gli Stati Uniti? Magari è ...

"Per ora concentriamoci tuttiPreolimpico". Giovanniintervienecaso della rinuncia di Paola Egonu all'azzurro circondato da tante polemiche. "Io sono dalla parte del presidente federale Giuseppe Manfredi. Ad horas comincia il torneo e ...Poirisultato della squadrasottolinea come 'ci auspicavamo andasse in finale, ma lì può succedere di tutto. Penso che Turchia e Serbia, insieme agli Stati Uniti, siano le squadre più ...... Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte e Val dAosta per poi oltrepassare le AlpiPiccolo San ... il presidente del CIP Luca Pancalli e il presidente del Coni Giovanni, in collegamento. "Prima ...