Mafia Capitale | Buzzi scarcerato con 5 anni di anticipo | per la Cassazione l’arresto fu illegittimo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Esce dal carcere con cinquediSalvatore, il deus ex-machina della famosa vicenda denominata, erroneamente, “. Il motivo per cuilascia inil carcere è dovuto alla decisione dellache ha ritenutol’ordine di esecuzione di arresto spiccato dai magistrati romani., che si trovava detenuto da circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro ed è tornato in libertà ieri sera. Il ras delle coop romane finito nell’inchiesta ‘’ che, in realtà, si chiamava “Mondo di Mezzo”, è stato, fanno sapere fonti della difesa, in seguito a un provvedimento della ...

Leggi Anche Mondo di mezzo, Buzzi arrestato dai carabinieri in Calabria L'inchiesta ll 3 dicembre 2014 Buzzi viene arrestato nell'ambito dell'inchiesta. Con lui in carcere finiscono anche Massimo Carminati. I due sono ritenuti a capo dell'organizzazione criminale di stampo mafioso che ha tenuto sotto scacco uomini dell'imprenditoria, ......hanno ora circa 30 giorni di tempo per chiedere al tribunale di sorveglianza dellal'... guidato da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi , ma si trattava di "corruzione sistematica" e non. ...E' tornato in libertà da ieri sera Salvatore Buzzi, il ras delle coop romane finito nell'inchiesta su ''. Buzzi, che si trovava detenuto da circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro. La sua scarcerazione, a quanto si apprende da fonti della difesa, è scattata in seguito a ...

Mafia Capitale, Salvatore Buzzi è tornato in libertà dopo un anno di carcere. Deve scontare ancora 5 anni Corriere Roma

Roma, 7 set. (Adnkronos) - E’ tornato in libertà da ieri sera Salvatore Buzzi, il ras delle coop romane finito nell’inchiesta su ‘Mafia Capitale’. Buzzi, che si trovava detenuto da circa un anno, ha l ...Dopo quasi un anno di reclusione nel carcere di Catanzaro, Buzzi torna in libertà grazie alla decisione della Corte di Cassazione, che ha ...