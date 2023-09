“Ma che c**** di paragone è?!” Cruciani sbotta sull’orologio del pilota Ferrari

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha espresso in modo molto duro le sue opinioni riguardo la vicenda deldella, Sainz, accusato di ostentare un costoso orologio, e il caso della sparatoria dell’orso. “Allora ragazzi, molti ascoltatori mi hanno accusato di avere detto una cazzata sulla vicenda deldella. Io la ribadisco questa presunta cazzata.” ha esordito. L’orologio rubato a Sainz “Non mi interessa se l’orologio è di sua proprietà o è di un suo sponsor. È un signore che esce tranquillamente con un orologio al polso, cosa legittima per carità, dal valore che va dai 300 ai 500 mila euro.” ha proseguito. “Un orologio di grandissimo valore. Quando tu hai qualcosa di valore, arriva qualcuno ...

...i presenti hanno potuto " e potranno nuovamente questa sera " portare a casa con un semplice selfie per dire "Io'ero", a ricordo di uno dei concerti più memorabili proposti dal jazz club ...È già tempo di revival per l'indie Frah : "'è piùaltro nostalgia della scena: quel periodo me lo ricordo figo per un movimento se vogliamo anche controculturalesi era creato.'era uno ...Un tempo'era " Football manager ". Davanti ai primi computer domestici " Commodore o Zx Spectrum " gli ... questo gioco ha radicalmente mutato i costumi della passione calcisticain Italia è una ...

Irama e Rkomi, tutto quello che c'è da sapere sul loro No Stress Tour Sky Tg24

07 set 2023 - "Non si vince da soli ma ci si allea": i due artisti cantano insieme le loro radici. L'intervista.La sua è una vicenda che ci ammutolisce. Nella mia città, Napoli, si trova tutto quello che c’è al mondo: il dolore e la gioia, la violenza e la speranza. L’unico modo per uscirne è l’incontro”. Con ...