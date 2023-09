Ma a voi piace leggere e come lo fate?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Oggi voglio chiedervi se vi, si o no, e perché. Elo. Dove. E cosa leggete, naturalmente. «Io leggo volentieri, per me leggo abbastanza veloce e first appeared on il manifesto.

La casa la sceglietedove volete e come volete, avete 2 anni di tempo per trovare quella che più vi, in tutta Italia. C'è una estrazione al giorno e l'appuntamento è alle ore 20.00. ...... che andare a scuola non è da scemi, che portare dei fiori a una tipa che glinon è una vergogna", ha esordito. "Io sono sempre stato come, capisco ogni vostra paura e il vostro punto di ...D'accordo: il decreto taglia - costi non sta bene né a, né a Ryanair . Proponga lei, allora, ... "E' un'altra decisione che, come può immaginare, non cimolto. Capisco benissimo che Venezia ...

Rolling Stones, il nuovo album ‘Hackney Diamonds’ diciotto anni dopo: “Siamo un po’ pigri, ma ci manca Charli… la Repubblica

Pellegrinelli, attrice e personaggio dello spettacolo noto al grande pubblico anche per essere stata sposata con Eros Ramazzotti, ha deciso di rispondere così ad un utente che le ha posto una domanda ...