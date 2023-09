Lutto nello sport | 38enne muore dopo un volo di 200 metri | la tragedia in Italia

(Di giovedì 7 settembre 2023)undi 200in, precisamente sulle Dolomiti bellunesi. Il dramma durante la mattina di mercoledì 6 settembre. Francis Jay Driscoll , basejumper australiano di 38 anni, è mortoessersi lanciato sulle Tofane, non lontano da Cortina d’Ampezzo. Il corpo è stato ritrovato nel secondo tratto della Freccia del Cielo, la funivia che collega Cortina alle Tofana, a quota 2.470. >> “Nessuna speranza”. Michael Schumacher, la confessione choc dell’amico: fan in lacrime Il famosoivo è stato ritrovato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, in località Canalino del Prete , 200sotto il punto di lancio. A lanciare l’allarme sono stati ...

... l'animo umano di fronte alle relazioni, agli affetti, al dolore e all'esperienza del. Una ... Il drammaturgo, regista e attore Daniele Timpano si confrontaspettacolo con l'impatto che ......nei mesi scorsi ed hanno lasciato tantisgomento più totale, ancora shock nel Salento per la morte di una giovanissima ragazzina di appena 12 anni. L'intera comunità salentina è inper la ...... a sole 24 ore di distanza dal corteo che a Vercelli, con le bandiere a, ha ricordato, ... Evacuate per sicurezza tre famiglie che alloggiavanostabile. Sulla vicenda indagano i carabinieri ...

Unibs in lutto per la scomparsa della Prof.ssa Patrizia Dell'Era UNIBS

Un altro lutto colpisce la comunità di Salerno, affranta per la morte di Gianfranco Passaro, a tutti noto come Barbetta. L’uomo è scomparso nelle scorse ore all’età di 59 anni, lasciando l’amata ...Il Centro storico di Salerno in lutto per la scomparsa della dottoressa veterinaria ... Oggi, giovedì 7 settembre l’ultimo, alle ore 9 nella chiesa di Santa Lucia, lungo via Roma, da parte della ...