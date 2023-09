L' ultimo volo di Ginulfi | l' unico italiano che parò un rigore a Pelè

...stelle della musica italiana premiate per i loro più grandi successi discografici dell'anno. ... DRILLIONAIRE, ELISA, ELODIE, EMIS KILLA, FABRI FIBRA, GEOLIER, GIORGIA, GUÈ, IL, LAZZA, ...Questo test simulerà l'intera fase didello stadio centrale e contribuirà alla qualifica aldi tale stadio. Nell'periodo l'intensificarsi dei test e i relativi successi rendono la "......sede degli Europei di Tiro a2023 dal 9 al 26 settembre sulle pedane di Osijek. Un appuntamento importante per la conquista dei titoli continentali, ma anche per c ercare di raggiungere l'...

Francis Jay Driscoll, l'ultimo volo del base jumper Corriere della Sera

E’ stato un bel botto, in Ducati non si vedeva da molto tempo quanto accaduto, ho fatto un volo di diversi metri e ho avuto la fortuna che sono stati tutti molto bravi a cercare di schivarmi, ...Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...