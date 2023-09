Lukaku Re del calciomercato | è il più citato dell’estate sui media nazionali

(Di giovedì 7 settembre 2023) Romelure delestivo. Questo è quanto emerge dal monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane damonitor.it. Il sito ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti delpiù menzionati dal 16 giugno all’1 settembre., protagonista prima della diatriba con l’Inter, poi di un accostamento alla Juventus e infine con il trasferimento alla Roma, si prende il gradino più alto del podio con 1.193 menzioni dai. Medaglia d’argento delle citazioni per Vlahovic (557), mentre chiude il podio Davide Frattesi (455). Quarto posto per Victor Osimhen e quinto per Gianluca Scamacca, arrivato all’Atalanta. Seguono in questa speciale classifica Alvaro Morata, André Onana, Rudi Garcia e completano la top-10 ...

ROMA - Romelu Lukaku è il sovrano indiscusso del calciomercato estivo. Il più citato dai media nazionali (1.193 menzioni) è stato infatti l'attaccante belga, seguito dallo juventino Dusan Vlahovic e dall'interista

Chiariamo immediatamente: così non è. In un'intervista rilasciata al Messaggero, però, le parole dell'ex milanista fanno riflettere: "Lukaku Pensavo che sarebbe rimasto all'Inter, con mio fratello - ...Filippo Inzaghi, intervistato da il Messaggero, ha parlato dell’approdo di Romelu Lukaku in giallorosso e del suo possibile impatto sul campionato. Inoltre, l’ex bomber rossonero vede addirittura i ...