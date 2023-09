Lukaku li mette nei guai | 5 anni di reclusione

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’arrivo di Romeluè stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi della Roma, ma il caso da discutere L’approdo del centravanti belga Romelua Ciampino ha suscitato un’entusiasmo travolgente tra i tifosi giallorossi della Roma, ma purtroppo, questa gioia si è trasformata in caos e disordini pubblici. Non a caso, la Procura di Velletri ha prontamente aperto un’inchiesta per indagare sui fatti accaduti, in particolare sui molteplici dcausati alle automobili parcheggiate nell’area dell’aeroporto di Ciampino. Migliaia di tifosi giallorossi si sono radunati all’aeroporto di Ciampino per dare il benvenuto al nuovo acquisto della squadra giallorossa. L’attaccante belga Romeluè stato accolto con entusiasmo dai suoi nuovi tifosi della Roma, ma purtroppo alcuni di loro hanno oltrepassato i limiti ...

Dusan Vlahovic © LaPresse - Calciomercato.itIvan Zazzaroni, sul 'Corriere dello Sport', torna sul mancato avvicendamento tra Vlahovic e. Una operazione che la Juventus voleva fortemente, ...Durante gli allenamenti con la Nazionale del Belgio, l'attaccante della Roma Romelua sedere il difensore con un doppio passo e conclude in rete: gran ...Belotti pronti via e segna, e loro prendono l'iraniano e. Se non è confusione questa... ' ' ... Però sono se, e con i se non sia tavola niente. ". " Il futuro della Juventus dipende dalla ...

Lukaku-Vlahovic, il retroscena che mette nei guai la Juventus CalcioMercato.it

Juve, Vlahovic è un problema. E' stata la sua estate dal momento che non passava giorno che il suo nome non fosse associato ad una squadra.Il mancato 'cambio' tra Lukaku e Vlahovic, nell'attacco della Juventus, spiegato attraverso un retroscena: situazione critica per i bianconeri ...