Lukaku il re del calciomercato estivo su radio e tv

Commenta per primo Da re di Milano a imperatore di Roma . Romelusi è presentato ai suoi nuovi tifosi nella partita persa venerdì scorso allo Stadio Olimpico ... LA REGINACELEBRITA' 15. LA ...... facendo accasare" vero tormentone estivo della Serie A " dalle parti di Trigoria, senza ... dovuto in primis alla cessioneportiere Vicario trasferitosi in Premier al Tottenham a cui poi ...... meno spazio sui giornali e nei programmi televisivi, si parla di un calo20 per cento in termini di attenzione . Il punto è che non ha effettuato l'acquisto "forte": avrebbe dovuto essere...

Roma, Lukaku: gol fantastico in allenamento con il Belgio Corriere dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – Romelu Lukaku è il sovrano indiscusso del calciomercato estivo. Il più citato dai media nazionali (1.193 menzioni) è stato ...Intervistato da "Il Messaggero", Filippo Inzaghi torna sull'annosa questione dello scambio Lukaku-Vlahovic, che, alla fine, non si è concretizzato, con il belga che si è trasferito alla Roma: "Lo ...