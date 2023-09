Luisa Ranieri | “Quel film le mie figlie non l’hanno visto | mi vergogno come una ladra”

'Una che non ha avuto un buon rapporto con il padre poteva sentirsi bella, amata La percezione di sé ha a che vedere con quanto amore tuo padre e tua madre ti hanno guardata'.è la protagonista del nuovo numero del magazine Grazia diretto da Silvia Grilli, in edicola da oggi, giovedì 7 settembre. L'intervista e il servizio fotografico esclusivi sono stati ...Tags: albano albanocarrisi chi gossip jasminecarrisi lecciso loredanalecciso loredanaleccisofigli loredanaleccisofiglia sifb Articolo precedente ''Mi vergogno come una ladre'':rivela ...a Grazia , che le regala la cover del giornale, rivela perché non fa vedere alle sue figlie il film in cui ha recitato per Paolo Sorrentino . " Mi sono vergognata come una ladra " , ...

Luisa Ranieri, rivelazione choc: «Le mie figlie quel film non l'hanno mai visto, mi vergogno come una ladra» leggo.it

Tra le attrici italiane più apprezzata, Luisa Ranieri ha rivelato che le sue figlie non hanno mai visto uno dei film, È stata la mano di Dio, a causa di una scena di nuda che la faceva “vergognare ...Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più apprezzate dagli appassionati di cinema che la seguono con molto affetto anche sui social media. Luisa, però, oltre ad amare il ...