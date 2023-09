L’Ue non ha lasciato sola l’Italia sui migranti

Festa dell'Europa in Israele,cancella'evento diplomatico con Ben Gvir La rappresentanza di Bruxelles ha sottolineato che il ricevimento diplomaticoci sarà perché poiché "vogliamo ...Italia prima per produzione con 3,6 milioni di tonnellate'anno.. via i replay in Fa Cup, esolo Cambi in vista anche nel ...opportunità per il turismo golfistico Serve un war recovery fund...Il pianoper il riarmo favorirà lo sviluppo delle industrie europee del...'invasione russa dell'Ucraina si sta rivelando un boomerang su più fronti per Vladimir Putin:solo ha spinto ad... I ...

Prove di avvicinamento tra Bruxelles e Ankara, ma la Turchia fa la ... EuNews