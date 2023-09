Luca Mercalli la spara grossa sul caldo | “Stiamo rischiando l’estinzione”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 settembre – Ogni estate assial teatrino sula cui di solito segue un vuota retorica ed un allarmismo sfacciato: non fa eccezione– climatologo e presidente della Società italiana di meteorologia – che ospite a Bergamo della rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo” ha lanciato l’ennesimo monito catastrofico. Ilrecord “Nei primi decenni del ventunesimo secolo cominceremo a percepire i sintomi degli eccessi della crescita”. Salvo correre ai ripari per tempo. Estati torride, incendi di proporzioni mai viste, tempeste di grandine, ghiacciai che si sciolgono e mari che si surriscaldano:, ospite di «Molte fedi sotto lo stesso cielo» tratteggia la traiettoria che sta assumendo il clima. «Il pianeta ha la ...

, climatologo e divulgatore scientifico, è intervenuto in proposito in un'intervista per Il fatto quotidiano , ha confermato l'analisi sul 2023, ricordando che "lo scarto di circa mezzo ...Sul clima dell'Estate 2023, intanto, ha detto la sua il climatologo e divulgatore scientifico. ' Dato che più si va indietro nel passato e più faceva freddo, anche prendendo in esame ..."Oggi ci troviamo nel pieno di ciò che era stato previsto un secolo fa - avvisava- . Il 2022 ha segnato la maggiore dispersione di ghiaccio di sempre e dagli anni 2000 è stato ...

Luca Mercalli, dopo l'estate caldissima: «Stiamo rischiando l'estinzione» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il collasso climatico sembra essere ufficialmente incominciato. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’estate appena ...L’allarme lanciato dal Copernicus Climate Change Service. Il nostro paese si sta tropicalizzando. Con il riscaldamento globale potremmo essere tagliati fuori ...