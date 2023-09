Luca Argentero dà il suo addio alle vacanze con alcune foto incantevoli

Le vacanze ormai sono finite, più o meno per tutti. Tranne pochi fortunati, è il momento di tornare alle proprie occupazioni. Anchenon sfugge a questa legge ineluttabile del destino. Prima però di chiudere la valigia e tornare al proprio quotidiano, l'attore ha voluto regalare ai suoi fan una serie di scatti ...E non parliamo solo di concorrenti nip, come, Walter Nudo e molti altri, ma anche di concorrenti vip . Tra questi, c'è Edoardo Tavassi che, dopo aver abitato la Casa di Cinecittà nell'...La terza stagione di Doc - Nelle tue mani , serie con protagonista, continuerà a raccontare le vicende del dottor Andrea Fanti, dei suoi specializzandi e dei pazienti che si troveranno a chiedere il suo aiuto. Intanto, come ormai noto, alcuni volti ...

Luca Argentero innamorato perso di un'altra giovanissima: la moglie ... NewsCinema Magazine

I follower sono terrorizzati dopo aver visto quello scatto, si sono tutti allarmati per Giada De Blank, hanno paura per lei. Sta malissimo e sui social la preoccupazione è tangibile, si leggono commen ...Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti”. In queste ore il popolo del web è impazzito letteralmente, per la foto pubblicata dall’attore Luca Argentero. Nessuno si aspettava una notizia ...