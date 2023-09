Luana D' Orazio | la madre a Sky TG24 | “La legge va cambiata | servono pene più severe”

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Ieri non mi aspettavo quell’accoglienza così crudele, io non ero andata lì a importunare, era già tutto annunciato ed era un gesto perché mia figlia è morta lì”. Così Emma Marrazzo, ladella 22enneD', morta stritolata da un orditoio il 3 maggio 2021, ha commentato - ospite a Start su Sky- quanto accaduto ieri a Oste di Montemurlo (Prato) davanti alla ditta tessile in cui perse la vita sua figlia. Insieme al marito, la donna ha partecipato a una raccolta firme, regolarmente autorizzata, per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro: era la prima volta che i due genitori andavano di fronte all'azienda dalla morte di. Ma la ditta ha chiuso il cancello che divide il cortile dell'azienda dalla strada e qualcuno ha anche urlato alcuni insulti. Per la morte di ...