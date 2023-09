Lotta a baby gang | carcere per genitori e stop cellulari

(Di giovedì 7 settembre 2023) Avviso orale del questore anche per i minorenni,all'utilizzo del cellulare eper iche non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. La ventilata stretta sulla criminalita' ...

... entra nel dibattito che si è aperto sul dl antigang oggi all'esame del Consiglio dei ... Serve laalla dispersione scolastica, che non può passare dal carcere per i genitori", prosegue. "...Avviso orale del questore anche per i minorenni, stop all'utilizzo del cellulare e carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. La ventilata stretta sulla criminalita' ...... quello di personaggio affatto immune dalle lusinghe pubblicistiche e mediatiche che dallaal ... In Islanda avevano un problema:gang, ammazzamenti under diciotto, alcolismo e droga. La ...

Lotta alle baby gang, carcere per i genitori e stop ai cellulari ... Agenzia ANSA

Avviso orale del questore anche per i minorenni, stop all'utilizzo del cellulare e carcere per i genitori che non mandano i figli alla scuola ...Buongiorno. Dopo il «decreto Cutro» seguito alla strage di migranti in marzo, oggi avremo il « decreto Caivano », risposta allo stupro delle due cugine minorenni da parte di un gruppo di adolescenti, ...