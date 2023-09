Lorenzo Riccardi | approderà in radio | l’annuncio sui social

(Di giovedì 7 settembre 2023) Noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni del tronista,è pronto a iniziare una nuova avventura. Come annunciato da lui stesso in un post su Instagram, l’ex volto di UeD sbarcherà in. SBARCA IN– Tra i volti più amati del dating-show di Maria De Filippi c’è certamente L'articolo

Grazia Loparco riferisce come suor Assunta e Suor Maria, Clarisse di Sanabbiano raccontato ... In una intervista all'agenzia Ansa, Andrea, parlando del suo saggio La guerra del ...Questo è quello che è successo a, ex tronista della trasmissione, che debutterà presto alla conduzione di un programma radiofonico . Uomini e Donne,alla ...Grandi novità per l'ex tronista di Uomini e Donne,. Ha lui stesso annunciato che nei prossimi giorni farà il debutto come speaker radiofonico. Ebbene è ufficialmente approdato alla conduzione di Rds Next . Si tratta della web radio, ...

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi sbarca per la prima volta in radio Isa e Chia

Lorenzo Riccardi, volto conosciuto per Uomini e Donne, è stato scelto per condurre Rds Next. Ecco qui tutti i dettagli.Nuova avventura per Lorenzo Riccardi, l'ex tronista di Uomini e Donne che lo scorso dicembre è diventato papà della piccola Maria Vittoria.